Mehrere Wohnungsdurchsuchungen in Krefeld : 300 Hanfpflanzen beschlagnahmt

Symbolfoto Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Beamte der Polizei Krefeld und einer Einsatzhundertschaft haben am Dienstagabend, 3. August, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und an der Garnstraße, der Bahnhofstraße und der Traarer Straße insgesamt fünf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern durchsucht.

