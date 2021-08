Verkehr in Krefeld : Polizei zeigt Senioren Gefahrenstellen

Krefeld Mit 19 Senioren war die Krefelder Polizei jetzt per Fahrrad unterwegs. Nach einer pandemiebedingten Pause hat das Seniorenpräventionsprogramm „Auf die Rente, fertig, los!“ wieder Fahrt aufgenommen.

Es sind die Klassiker, die immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern führen. Der Tote Winkel beim Lkw, das Einfahren in Kreisverkehre, Fehler beim Abbiegen oder die sich plötzlich öffnende Autotür, die für einen Sturz sorgt – wer als Radfahrer unterwegs ist, kann viele Situationen erleben, in denen es gefährlich werden könnte. Gefahren erkennen und dementsprechend damit umgehen können, lautet deswegen die Devise.

Genau darauf setzt das Seniorenpräventionsprogramm „Auf die Rente , fertig, los!“ der Krefelder Polizei . Seit 2014 zum Angebot der Polizei gehörend, ging es jetzt nach einem Jahr Pause, bedingt durch die Pandemie, wieder mit einer geführten Fahrradtour los. Vier Beamte der Direktion Verkehr begleiteten eine Radgruppe des Vereins „Sport für aktive Bürger Krefeld“. „Wir haben zwar keine Unfallschwerpunkte als solche in Krefeld , auf die explizit hingewiesen werden müsste, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, radfahrende Senioren für generelle Gefahrenstellen in der Stadt zu sensibilisieren. Wir machen das nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf Augenhöhe. Wir geben Tipps für eine sichere Fahrt“, erklärte Polizeihauptkommissarin Manuela Letzelter.

Dann geht es los. Über die Mariannenstraße steuert die Gruppe die Schwertstraße an, um danach an der Viktoriastraße den ersten Halt zu machen. Den dortigen Kreisverkehr nutzen die Beamten für erste Erklärungen in Sachen sicheres Verhalten im Kreisverkehr. Wichtig ist unter anderem der Augenkontakt mit einem Autofahrer. Denn so kann sich der Radfahrer sicher sein, gesehen worden zu sein. Auch sollten Senioren auf den Pedelecs bedenken, dass der Autofahrer ihre Geschwindigkeit aufgrund des elektrisch unterstützten Radelns oft unterschätzt. „Der Autofahrer denkt, da kommt ein langsam radelnder Senior, aber dann ist er aufgrund der Tretunterstützung schon da, und es kommt zu einem Unfall“, sagt Letzelter.