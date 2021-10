Wirtschaft in Krefeld : Die Covestro AG verringert ihren Kohlenstoff-Fußabdruck

Krefeld Der Spezialchemiekonzern aus dem Chempark Uerdingen mach Fortschritte beim Umbau der Kunststoffproduktion zu einer Kreislaufwirtschaft.

Die in Krefeld ansässigen Spezialchemiekonzerne Covestro und Lanxess melden aktuell gefühlt im Wochentakt ihre Fortschritte beim Umbau der Kunststoffproduktion als nachhaltige und klimafreundliche Zukunftslösung. Diesmal ist es wieder die im Chempark Uerdingen beheimatete Covestro AG, die über die Erweiterung ihres Produktportfolios auf Basis alternativer Rohstoffe als ein Teil des Programms zur Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft berichtet. So solle das Produktangebot des Unternehmens in Europa bereits ab Anfang des kommenden Jahres um massenbilanzierte thermoplastische Polyurethane (TPU) erweitert werden, zu einem späteren Zeitpunkt auch in Asien, erklärte ein Unternehmenssprecher.