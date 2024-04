18. bis 20. Mai im Krefelder Stadtteil Linn Flachsmarkt lockt seit 50 Jahren an die Burg

Der Flachsmarkt in Krefeld feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Engagierte Bürgerinnen und Bürger in Krefeld-Linn haben 1974 die Tradition des Flachsmarktes wieder aufleben lassen. Eine Vielzahl an Besucherinnen und Besucher strömen an den Pfingsttagen zur mittelalterlichen Burg Linn, in deren Umfeld dieser einzigartige Markt stattfindet. Das Leben von Rittern, Knappen und Burgfräulein können Besucher nun von Samstag, 18., bis Montag, 20. Mai, in Krefeld erleben.