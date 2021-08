Sanierung der Grotenburg : FDP Krefeld will Pläne zur Sanierung zu den Akten legen

Krefeld Der Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen benötigt nach Meinung der Freien Demokraten sofort ein spielfertiges Stadion.Von „Realitätsverweigerung“ ist die Rede.

Die Pläne für die mindestens 18 Millionen Euro teuren Sanierung der Grotenburg gehören nach Meinung der freien Demokarten in Krefeld sofort ad acta gelegt. Das erklärte Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann am Mittwoch. Ein Festhalten an dem überholten Vorhaben sei eine „Augen-zu-und-durch-Strategie“, die dem Verein KFC Uerdingen nicht weiterhelfe. Die Stadtverwaltung betreibe Realitätsverweigerung, sagte Heitmann. Was der KFC jetzt brauche, sei ein spielfertiges Stadion. Ausgaben von 18 Millionen Euro für die Herrichtung der Grotenburg auf Drittliag-Standard seien nicht vertretbar.