Projekt mit Krefelds Partnerstadt : Krefeld und Venlo: Studenten auf beiden Seiten der Grenze zu Hause

Das Team, das die grenzüberschreitende Hochschulkooperation entwickelt hat: Vincent Pijnenburg, Anna Bogedain, David Harder und Prof. Rüdiger Hamm (v.l.) Foto: Ja/Hochschule Niederrhein

Krefeld Junge Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Niederrhein können ab sofort ein Auslandssemester an der Fontys University of Applied Sciences in der Partnerstadt Venlo absolvieren.

Von Joachim Niessen

Wer Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Niederrhein studiert, kann ab dem Wintersemester 2020/21 ein Auslandssemester an der Fontys University of Applied Sciences in Krefelds Partnerstadt Venlo absolvieren. Das neue Angebot wurde im Rahmen des deutsch-niederländischen Projekts euregio campus-Limburg/Niederrhein entwickelt. Im Gegenzug können Studenten der niederländischen Hochschule an der Hochschule Niederrhein für ein Semester zu Gast sein.

„In der Grenzregion Krefeld, Mönchengladbach und Venlo ist das Ausland nur 30 Kilometer entfernt, und wir wollen Studierende motivieren, die Chancen der deutsch-niederländischen Wissensregion stärker zu nutzen“, sagt Anna Bogedain, Projektmitarbeiterin im Forschungsinstitut „Niers“ der Hochschule Niederrhein. Gute Gründe gibt es viele: Erfahrungen im Ausland, interkulturelle Kompetenzen und internationale Kontakte erhöhen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Ein Team von Mitarbeitern der Hochschule Niederrhein und der Fontys University of Applied Sciences hat das Angebot innerhalb des vergangenen Jahres entwickelt. „Es war die größte Herausforderung, die Angebote thematisch aufeinander abzustimmen, ohne dass es zu Überschneidungen mit dem Curriculum an der Heim-Hochschule kommt“, sagt Anna Bogedain.

Darüber hinaus möchten die Hochschulen Studenten dafür begeistern, Borderlander zu werden. Ein Borderlander ist jemand, der auf beiden Seiten der Grenze zu Hause ist. Jemand, der Unterschiede als Chance und nicht als Bedrohung sieht. Deshalb ist das Angebot des Auslandssemesters in die Kampagne für die Wissensregion Cleverland (www.cleverland.eu) eingebettet.