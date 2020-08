Weichen für Krefeld : Krefelder Wirtschaft prüft OB-Kandidaten

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer hat ihr Wahlportal im Internet freigeschaltet: Unter www.wahlportal-niederrhein.de/krefeld/ stehen die wirtschaftspolitischen Ziele der Kommunalwahlkandidaten auf dem Prüfstand.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein schaltet ihr Wahlportal scharf: Dort stehen die wirtschaftspolitischen Ziele der Kommunalwahlkandidaten auf dem Prüfstand. Der Zustand der Infrastruktur und der Innenstädte, die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen, die Höhe der Steuern und Abgaben und die Leistungsfähigkeit der Kommunikationsnetze – diese und viele weitere Faktoren bestimmen über die Qualität des Wirtschaftsstandorts Krefeld. „Die Kommunalpolitik hat einen entscheidenden Einfluss auf viele wirtschaftlich relevante Rahmenbedingungen und kann so wesentlich zur Krisenbewältigung beitragen. Daher haben wir die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterämter aller Kommunen und Kreise im IHK-Bezirk gebeten, uns ihre wirtschaftspolitischen Positionen mitzuteilen“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Bei der Kommunalwahl am 13. September werden die Weichen dafür gestellt, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den acht Kommunen des Kreises künftig entwickeln. Die IHK hat die Kandidaten aller Parteien zu ihren wirtschaftspolitischen Positionen befragt. Unternehmer sowie Bürger können die Antworten ab sofort in einem Online-Wahlportal nachlesen. „Mit diesem Service möchten wir es insbesondere den Unternehmern in Krefeld leichter machen, das wirtschaftspolitische Programm der verschiedenen Kandidaten einzuschätzen“, erklärt Steinmetz, der mit der Resonanz der Aktion sehr zufrieden ist. Bewerber aller großen Parteien haben der IHK ihre Antworten zukommen lassen.

Zur Kommunalwahl am 13. September gibt es drei Stimmzettel, jeweils einen für die Wahl des Oberbürgermeisters, des Stadtrats und der Bezirksvertretung. Wahlberechtigte haben jeweils eine Stimme. Sollte bei der OB-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, wird es am 27. September eine Stichwahl geben.

Die Kammer hat in den vergangenen Monaten alle Kandidaten kontaktiert und Fragen zum wirtschaftspolitischen Programm gestellt. Dabei geht es unter anderem um die Themen Wirtschaftsförderung, Innenstadtentwicklung, Verkehrspolitik, Gewerbeflächen, Haushalt und Bildung. Die Politiker wurden dabei aufgefordert, möglichst konkret zu antworten. „Damit die Themen des Wahlportals auch tatsächlich die aktuellen Probleme und Sorgen der Unternehmen vor Ort widerspiegeln, waren die Mitglieder des Regionalausschusses Krefeld an der Entwicklung der Fragebögen beteiligt“, erläutert Steinmetz. Auch um die Bewältigung der Corona-Krise geht es bei den Wahlprüfsteinen. „Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Prüfstand“, so Steinmetz. „Wir wollen von ihnen auch wissen, wie sie unsere Unternehmen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie unterstützen möchten.“ Zudem sollten die Politiker ihre Ideen für eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung präsentieren. Erst vor wenigen Tagen hatte IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz in einem Grußwort bei der Podiumsdiskussion der Gemeinschaft Junger Unternehmer (GJU) Krefeld deutlich gemacht, dass die Unternehmer in der Seidenstadt eine wirtschaftsfreundliche und serviceorientierte Verwaltung benötigen. Das Wahlportal ist zu finden unter: www.wahlportal-niederrhein.de/krefeld/