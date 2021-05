Wirtschaftsförderung in Kempen : Lokal einkaufen und gleichzeitig spenden

Wirtschaftsförderung in Kempen

Kempen Das TZN im Kempen unterstützt ein neues Start-up: Hoodty arbeitet mit lokalem und sozialem Ansatz. Es möchte den Einzelhändlern und Dienstleistern eine einfache Möglichkeit für eine Online-Präsenz bieten und den Endnutzern eine Übersicht geben.

Atakan Özel (22) und Dennis Kapitanov (24) aus Nettetal nennen ihr Unternehmen, das sie Anfang des Jahres gegründet haben, „Hoodty“ und bezeichnen es als „Die Digitalisierungsrevolution für Dienstleister und Einzelhändler“. Bei der Gründung unterstützt wurden sie entscheidend vom Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen, das ihnen zu einem für die Gründungsphase so wichtigen Gründerstipendium verhalf, und der Dozentin Janet Antonissen vom Fontys-Campus Kempen. Beide waren bis zum Sommer vergangenen Jahres noch Studenten der Fontys-Hochschule in Venlo. Im TZN können sie schon jetzt einen Büroraum nutzen. Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans, der seit vielen Jahren einen guten Kontakt zum TZN pflegt, versprach Gründern aus dem TZN mit pfiffigen, kreativen Ideen zudem, ihnen von der Stadt ein Ladenlokal zur Verfügung zu stellen.