Kultur in Krefeld : „Krähen“ sagen alle Auftritte für Herbst 2020 ab

Mathias Richling tritt im Kommödchen auf Foto: Büro MR

Krefeld Die traditionsreiche Kabarettgruppe aus Krefeld sagt alle Auftritte für ihre geplante Tour im Herbst 2020 ab. Auch die bereits auf Februar 2021 verschobene Ehrenpreisverleihung der „Krefelder Krähe“ ist wegen der Covid-19-Pandemie nun ersatzlos gestrichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bk) „Für uns war schon länger klar, dass wir im verhexten Corona-Jahr nicht in gewohnter Form auftreten werden,“ sagt Krähenchef Peter Gronsfeld. „Trotzdem hatten wir bis zuletzt versucht, noch eine alternative und corona-konforme Organisation der Auftritte zu ermöglichen. Neben dem ehrenamtlichen Kabarett gehen wir alle jedoch hauptberuflich anderen Tätigkeiten nach, und mittlerweile ist der Probenrückstand durch die Zeit der Kontaktbeschränkungen bzw. Abstandsregeln so groß, dass es neben Job, Familien und coronaler Sonderbelastungen nur schwer möglich wäre, diesen Rückstand noch bis zum Herbst aufzuholen. Letztendlich bliebe auch die Ungewissheit, ob die alternativ geplanten Auftritte nicht doch erneut abgesagt werden müssten.“ Gronsfeld betont, dass die Krähen im Schatten der sich wieder bedenklich entwickelnden Infektionszahlen keine Signalwirkung in Hinblick auf eine entspannte Versammlungskultur setzen wollen.

Schon im April musste die große Gala zur Verleihung der „Krefelder Krähe“ an Mathias Richling auf das Jahr 2021 verschoben werden. Nun wird auch diese nahezu ausverkaufte Veranstaltung ersatzlos abgesagt. Manager Philipp Schmitz erklärt: „Wir bedauern die Absage sehr, mussten aber wegen langer organisatorischer Vorlaufzeiten jetzt eine Entscheidung treffen.“ Die Ticketinhaber können Ihre Karten an der jeweiligen Kaufstelle (Vorverkaufstelle, Theaterkasse oder online) zurückerstattet bekommen. „Um den Urgedanken der Krähen zu unterstützen, würde sich das Ensemble trotz der Absagen über Spenden freuen“, erklärt Schmitz.

Seit ihrer Gründung werden sämtliche Reinerlöse aus allen Veranstaltungen ausgewählten caritativen Zwecken und bedürftigen Bürgern gespendet. Schmitz sagt weiter: „Gerade in diesem Jahr hätten wir gern noch mehr als sonst gespendet, aber ohne Auftritte fehlt uns dazu leider das Geld.“

Mit der Absage ist es schon der zweite Herbst in Folge, in denen die aus sieben Kabarettisten und rund zehn Helfern und Technikern bestehende Gruppe nicht live zu sehen sein wird. Im letzten Jahr gönnte sich das damals fast zur Hälfte neu zusammengesetzte Ensemble eine kreative Pause, um sich selbst und passend dazu das neue Programm mit dem Titel „Selbstkrähflexion“ zu finden. Trotz der Bühnenabstinenz werden den Fans allerdings einige Appetithäppchen aus dem Probenalltag und dem neuen Programm versprochen. In absehbarer Zeit ist dazu auf der Homepage und den Kanälen der sozialen Medien mehr zu lesen.