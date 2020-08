Tischtennis : Remco van Steenwijk tauscht ab und zu die Schläger

Der Anrather Remco van Steenwijk hat die Wahl zwischen Tischtennisschläger und Minigolfschläger, um sportlich aktiv zu bleiben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der 50-jährige spielt seit 2004 beim Anrather TK Tischtennis, hat aber inzwischen auch den Weg zum Minigolf gefunden.

Wer in Anrath dem Niederländer Remco van Steenwijk begegnet, verbindet ihn meist sofort mit dem Anrather TK. Das ist auch kein Wunder, denn der 50-Jährige ist seit 2004 beim ATK aktiv. Mit einer kleinen Ausnahme spielte er als Tischtennisspieler in der ersten Mannschaft.

„Mich hat es der Liebe wegen nach Anrath gezogen“, sagt van Steenwijk. Bei der angesprochenen Herzensdame handelt es sich um die langjährige ATK-Jugendwartin (und seine jetzige Ehefrau) Katja van Steenwijk – aber natürlich auch die Liebe zum Tischtennis. Die wird im ATK traditionell groß geschrieben. Van Steenwijk ist immer Ansprechpartner als Betreuer, das Training dienstags wird ebenfalls von ihm geleitet. Doch vor ein paar Jahren drängte sich eine zweite Sportart in sein Leben. Bei dieser tauscht er dem Schläger. „Wir waren irgendwann mal in Österreich im Urlaub und haben dank einer Kurkarte jeden Tag Minigolf gespielt. Unser Sohn Dominic hat Spaß dran gefunden und wir haben uns danach zu Hause informiert, wo man am Niederrhein Minigolf spielen kann“, erinnert sich van Steenwijk. Fündig wurde die Familie schließlich beim BGC Uerdingen, der im Uerdinger Stadtpark Schnupperkurse anbot.

Nicht nur beim Junior wuchs das Interesse, auch der Vater fand Gefallen. Einen entscheidenden Unterschied zum Tischtennis stellte der erfahrene Spieler denn auch sogleich fest: „Beim Tischtennis hast du verschiedene Beläge für das Tempo, den Schnitt und den Spin. Beim Minigolf kommt es auf den Ball, die Temperatur oder die Bahn an. Danach wähle ich den passenden Ball.“ Eine Wissenschaft für sich, bei der der Neuling im Sport noch lernt. Aber mit niederländischer Gelassenheit geht er das Thema Stück für Stück an. „Ich frage einfach andere, erfahrenere Spieler, welchen Ball ich auf welcher Bahn spielen muss und probiere es dann selbst aus“, erklärt van Steenwijk, der schon rund 50 Bälle sein eigen nennt. Der Unterschied zum Tischtennis ist für ihn schnell erklärt. An der Platte gehe es vor allem darum, sich auf den Mit- oder Gegenspieler einzustellen und zu reagieren. Auf der Bahn gelte es, in so wenig Schlägen wie möglich ans Ziel zu kommen.