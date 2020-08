Aus den Krefelder Stadtteilen : Kirmesmarkt Hüls: Bauarbeiten verschieben sich

Krefeld Die unendliche Geschichte geht weiter. Erneut ist die Neugestaltung des Kirmesmarktes in Hüls vom Kommunalbetrieb Krefeld verschoben worden. Schuld daran sind unter anderem personelle Ressourcen.

Die Hülser müssen weiter auf die Neugestaltung ihres Kirmesmarktes warten. Das teilte der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) am Freitag (28. August) mit. In dem Schreiben heißt es: „Aufgrund der zu klärenden technischen Fragestellungen und der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen konnte der Termin nicht eingehalten werden. Die organisatorischen Rahmenbedingungen, in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Frühjahr des Jahres, haben sich ebenfalls negativ ausgewirkt.“