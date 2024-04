Hier geht die Party ab Krefelder werfen Bäume in den Mai – eine Übersicht über die Veranstaltungen

Krefeld · Der Wonnemonat beginnt traditionell mit ausgelassenen Tanz-Partys. In diesem Jahr kommt ein außergewöhnlicher Event hinzu. Was genau in Uerdingen geplant ist und wo in der Stadt überall die Musik spielt.

26.04.2024 , 16:53 Uhr

Der 1. Mai bietet traditionell zahlreiche Veranstaltungen zum Tanzen und Feiern. Foto: dpa/Federico Gambarini