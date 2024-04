Sprödentalplatz in Krefeld Jahrhundertkirmes – das hat sie zu bieten

Wer geht eigentlich auf eine der immer wieder großartigen Kirmes-Geisterbahnen? Grusel-Fans? Fantasy-Freunde? Wagemutige? Ironiker, die Horror im Augenzwinker-Format zu schätzen wissen? Oder Verliebte, die neben den Geistern, die in der Geisterbahn wohnen, auch die Geister der Liebe, die sie riefen, gerne neben sich in der Kabine sitzen lassen? Da soll sich einer auskennen. Wir sortieren das Angebot der Jahrhundert-Kirmes, die am Freitag, 17 Uhr, auf dem Sprödentalplatz offiziell eröffnet wurde. Sie bietet ein breites Spektrum, Familien mit kleinen, mittleren und großen Kindern kommen ebenso auf ihre Kosten wie Jugendliche, die es auf dem Autoscooter krachen lassen oder auf dem „Fighter“ in 42 Meter Höhe die Solidität ihres Magens testen wollen. Und wer als gesetzter Mensch jenseits der 70 nicht mehr unbedingt die Wonnen der Schwerkraft erkunden möchte, der kann im Pfälzer Weinhaus oder im Gasthaus „Zum Ritter“ mit einem Schoppen auf all die wunderbaren Menschen um sich herum trinken. Der Reihe nach.