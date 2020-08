Einsatz in Krefeld : Betrunkener Fahrer rast über Autobahn und Europaring

Krefeld Ein angetrunkener Krefelder hat am Donnerstag mit gewagten Überholmanövern auf der Autobahn und dem Europaring andere gefährdet.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der 46-Jährige bereits am Mittag einem Zeugen auf der A 46 auf, da er mit seinem Pkw dicht auf andere Fahrzeuge auffuhr und sie über den Standstreifen überholte. Der Krefelder bog dann, gefolgt von dem Zeugen aus Dinslaken (38), auf die A 57 ab und fuhr dort nicht auf einem der beiden Fahrstreifen, sondern mittig auf der Fahrbahn und überholte mehrere Autos rechts oder links. An der Anschlussstelle Gartenstadt fuhr der 46-Jährige von der Autobahn ab und über den Charlottering in Richtung Innenstadt. Dabei ignorierte er eine rote Ampel und überholte andere Fahrzeuge über den Grünstreifen. Zudem fuhr er in Schlangenlinien und hupte immer wieder. Als er am Nassauerring an einer Ampel hinter einem Pkw stehenbleiben musste, stieg er aus und beschimpfte die Fahrerin. Als die Situation zu eskalieren drohte, rief der Zeuge die Polizei. Zur Blutentnahme wurde der alkoholisierte Krefelder mit zur Wache genommen. Dort leistete er Widerstand. Einen Führerschein besitzt der 46-Jährige nicht.