Sportler des Monats im Kreis Viersen : Sportlich erfolgreich durch die Corona-Krise

Grefrath Seit wieder Tennis gespielt werden darf, sammelte der Tennislehrer aus Grefrath in der Altersklasse 65 einige Turniersiege ein. Achim Przybilla startete seine Laufbahn als 15-Jähriger.

Das ist in Zeiten von Corona schon etwas ganz Besonderes: Der Grefrather Achim Przybilla hat kürzlich zwei hochklassige Tennisturniere der Altersklasse 65 gewonnen. Beim Badwerk Cup Mönchengladbach in Holt ließ der noch 64-Jährige sich als souveräner Sieger feiern wie zuvor bei den 30. Krefeld Open für Senioren. „In Gladbach gewann ich alle fünf Spiele einschließlich Finale“, sagt er, der hier bereits zum dritten Male einen Titel holte wie auch in Krefeld.

Auch bei den vorausgegangenen Krefeld Open gewann er alle fünf Begegnungen. „Das wurde zu einem spannenden und nervenaufreibenden Turnier. Die letzten drei Spiele wurde alle im Match Tie-Break entschieden. Drei Gegner waren dabei, die alle unter den ersten zehn in der deutschen Rangliste stehen.“ Wobei Achim Przybilla in der Tennisszene auch einen großen Namen hat. Schließlich sammelte er in seiner Karriere bisher immerhin 14 DM-Titel in Einzel, Doppel und Mannschaftswettbewerben. Noch vor Corona in diesem Jahr spielte er zwei große Hallenturniere in Essen. Er freute sich über den Titel als Internationaler Deutscher Meister im Einzel und des Weiteren als nationaler Deutscher Meister im Doppel an der Seite des früheren Waldnielers Detlef Hungerberg. Dazu kam für Achim Przybilla noch die nationale Deutsche Vizemeisterschaft hinzu.