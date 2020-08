Kultur in Krefeld : „Move!“ kehrt zurück

Krefeld Unter strengen Auflagen wird es ein „Move“-Festival geben. Die Kölner Tanzkompanie MIRA zeigt ein aktuelles Stück zum Thema „Nähe und Distanz“.

Vorführungen am Freitag, 4. September, 20 Uhr, und am Sonntag, 6. September, 20 Uhr.

Ursprünglich, so Dorothee Monderkamp, stellvertretende Leiterin des städtischen Kulturbüros, war ein anderer Outdoor-Ort für das Format vorgesehen. Dass sie jetzt Indoor spielen, erleichtert die Organisation im Ausnahmejahr: „Wir sind sehr froh, dass Move in town auch in diesem Jahr, wenn auch in veränderter Form, stattfinden wird, es ist ein besonderes Format auf der Suche nach besonderen Orten“, erläutert Monderkamp und unterstreicht wie wichtig „Move! in town“ für Krefeld und seine Bürger ist: „Es geht darum, den Ort zu begreifen, ihn zu scannen und ihn sinnlich zu erfassen, diese Besonderheit sollen die Künstler in ihre Arbeit aufnehmen.“