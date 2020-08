Kommunalpolitik aus Krefeld : „Ihre Meinung“: Bettina Böttinger live im Schlüffken

Krefeld Am 10. September sendet der WDR aus der Brauerei Schlüffken im Krefelder Nordbahnhof. Anlässlich der Kommunalwahl am 13. September fragt Bettina Böttinger: „Politik vor der Haustür – wie gestalten wir unsere Nachbarschaft?“

Und wie geht es mit Corona weiter? Werden sich unsere Städte durch die Krise weiter verändern und haben die Rathäuser Konzepte und Visionen? Bettina Böttinger: „Es gibt einfach viel zu diskutieren, nicht nur in Berlin , sondern gerade hier vor unsere Haustür. Müssen wir die Probleme selbst in die Hand nehmen? Engagieren Sie sich vielleicht schon, um Ihre Nachbarschaft lebens- und liebenswerter zu gestalten? Gehen Sie überhaupt noch wählen? Wenn ja, was glauben Sie, was Ihre Stimme bewirkt? An was fehlt es konkret, was beschäftigt Sie? Schreiben Sie mir. Ich kann Ihnen versichern, wir lesen jede Mail.“