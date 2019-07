Kempener Stadtrat : Keine Mehrheit für Klimanotstand-Antrag

KEMPEN Die Bürgeranträge – unter anderem von der „Fridays-for-Future“-Bewegung gestellt – scheiterten am Dienstagabend im Kempener Stadtrat knapp. Stattdessen soll es einen „Masterplan Klimaschutz“ geben.

Die Atmosphäre im Kempener Ratssaal war aufgeheizt. Es gab Gelächter und Beifall zu einzelnen Wortbeiträgen. Am Ende der Diskussion stimmte am Dienstagabend eine Mehrheit von CDU und FDP – unterstützt von dem parteilosen Ratsherrn Jeyaratnam Caniceus – mit 24:17 Stimmen gegen die Bürgeranträge und den Antrag der Grünen, für Kempen den Klimanotstand auszurufen. Grüne, SPD, Freie Wähler und Linkspartei folgten dagegen den Anträgen aus der Bürgerschaft.

Für die „Fridays-for-Future“-Bewegung hatte die Kempener Schülerin Lizzy Aumeier den Antrag begründet. Sie appellierte an den Stadtrat, Kempen in die Linie derjenigen Kommunen einzureihen, die die drohende Klimakatastrophe stoppen wollen. „Wenn keiner einen Schritt wagt, wird sich nichts ändern“, sagte die 19-Jährige. Auch die Stadtschulpflegschaft Kempen und Vertreter der Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ unterstützten den Bürgerantrag.

CDU-Fraktionsvorsitzender Wilfried Bogedain verteidigte die Entscheidung seiner Partei. Man begrüße zwar ausdrücklich die Initiative von „Fridays for Future“ und deren Beharrlichkeit, für den Klimaschutz einzutreten. Aber man wolle keine Resolution so einfach „durchwinken“. „Wir wollen, dass angepackt wird“, betonte Bogedain. Die CDU will, dass in einem offenen Workshop mit den Bürgern das Thema Klimaschutz diskutiert wird. Man will dabei auch den Forderungskatalog der Klimaschutzbewegung abarbeiten. Ziel soll ein „Masterplan Klimaschutz der Stadt Kempen“ sein. Die Diskussion mit externen Experten darüber soll noch in diesem Jahr stattfinden.