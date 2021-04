Verkehr und Wirtschaft : Düsseldorfer Stadtrat wählt zwei neue Spitzenbeamte

Düsseldorf Michael Rauterkus verantwortet künftig Wirtschaftsförderung und Digitalisierung, Jochen Kral übernimmt das Verkehrsdezernat. Beide Kandidaten wurden ohne Gegenstimme bestätigt.

Kral, bislang technischer Beigeordneter in Ratingen, gab sich demütig angesichts der Aufgabe. Er soll Ruhe und Sachlichkeit in Düsseldorf zuletzt turbulente Verkehrspolitik – Stichwort: Umweltspur – bringen und die Alternativen zum Autoverkehr stärken. Seine verkehrspolitische Visitenkarte war die Reaktivierung der Ratinger Weststrecke. Für Kral schließt sich persönlich ein Kreis: Vor 30 Jahren leitete er den Düsseldorfer Verband des ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland (VCD). Der parteilose Bewerber, der in Oberbilk wohnt, trat auf dem Ticket der Grünen an.