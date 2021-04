Grefrather Gymnasium gewinnt bei „Eurovisons“ : Ein Foto für ein gesundes Klima in Europa von der Liebfrauenschule

Ein Foto für ein gesundes Klima in Europa von der Liebfrauenschule

Mülhausen Zwei Schülerinnen der Liebfrauenschule in Mülhausen erreichten in einer Kategorie des Schülerfoto- und Kurzfilmwettbewerbs „Eurovisions“ den zweiten Platz. Wofür sie das Preisgeld verwenden wollen.

Naila Hache (17) und Marie-Sophie Kritzler (16), beide Schülerinnen der Liebfrauenschule in Mülhausen, haben beim Schülerfoto- und Kurzfilmwettbewerb „Eurovisions“ in der Kategorie Foto/Sekundarstufe II den zweiten Platz erreicht. Das ist nicht nur ein Erfolg für das Gymnasium, sondern wird außerdem mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro belohnt.