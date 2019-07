Stadtradeln : Kempener umrunden bei Aktion fast drei Mal die Erde

Kempen Die Teilnehmer an der Klimaschutzaktion schaffen zusammen 114.531 Kilometer und eine CO2-Einsparung von 16 Tonnen. Damit wurde das Vorjahresergebnis verbessert.

Eine stattliche Zahl an Kilometern haben die Kempener in der Zeit vom 25. Mai bis 14. Juni zusammen geradelt. Insgesamt 114.531 Kilometer wurden von den verschiedenen Teams und Einzelpersonen dem Umweltamt gemeldet. Das entspricht einer fast dreifachen Umfahrung der Erde und einer Einsparung von rund 16 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ), wenn man diese Strecke mit dem Auto zurückgelegt hätte. Das Ergebnis aus dem Vorjahr konnte so um über 50 Prozent gesteigert werden, sagte Umweltreferent Heinz Puster. Der Technische Beigeordnete Marcus Beyer lobte bei der Preisverleihung im Rathaus das Engagement für die Umwelt. Insgesamt nahmen 23 Teams mit 836 Radlern an der Aktion teil.

Angeboten wurden im Rahmen der Aktion auch verschiedene geführte Touren. So gab es von Ciclisti Kempen montags eine „After-Work-Runde”. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Krefeld-Kreis Viersen bot an einem Sonntag eine Rundtour nach Süchteln, Neersen und Vorst als Tagestour an. Der Verein Linker Niederrhein erkundete mit einer Abendtour die Gegend rund um Kempen oder fuhr bis nach Holland zum Kloster Steyll an der Maas bei Venlo. Auf den Wartsberg in Tönisberg ging es mit dem Umweltreferat. Und im Rahmen der Quartiersentwicklung Hagelkreuz fuhr eine Gruppe nach Arcen. Die Grenz-Verführer machten an Pfingstmontag eine Mühlentour nach Walbeck. Eine Tour in die Natur veranstaltete Landschaftswächter Peter Jeske gemeinsam mit der Thomaskirchen-Gemeinde. Die Polizei bot ein spezielles Training für Anfänger auf dem E-Bike an. Ein positives Echo zu den Angeboten kam dazu von den Preisträgern der Aktion. Manche haben durch die Touren neue Ziele für sich entdeckt.