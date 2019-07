Süchteln : Autofahrer kommt beim Überholen von der Straße ab

Süchteln/Grefrath Ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Grefrath ist am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in Süchteln von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto auf der Lobbericher Straße aus Richtung Lobberich kommend in Richtung Süchteln unterwegs.

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer aus Krefeld, der am Sonntagmittag auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Tönisvorster Straße in Oedt ins Straucheln geriet und stürzte. In Lobberich war am Sonntagmittag ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Oedt in einen Verkehrsunfall mit einem Radler verwickelt. Der Oedter hatte an einer Einmündung beim Abbiegen den Radfahrer übersehen. Der stürzte und wurde leicht verletzt.