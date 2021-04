Appell für Atomwaffenfreiheit : Willicher Stadtrat lehnt Bürgerantrag ab

Willich Ursula Puschmann und die Grünen wollten, dass sich die Stadt Willich dem Städteappell der Organisation ICAN anschließt. Die CDU sagte, die Stadt sei für Außenpolitik nicht zuständig.

Die Stadt Willich wird dem Städteappell von ICAN nicht beitreten. Einen entsprechenden Bürgerantrag von Ursula Puschmann hat der Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. ICAN steht für „International Campaign to Abolish Nuclear Weapons“ und setzt sich für die nukleare Abrüstung ein. Das globale Bündnis von mehr als 500 Organisationen in 103 Ländern wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mit dem Beitritt zum Städteappell hätte die Stadt Willich die Bundesregierung aufgefordert, generell auf Atomwaffen zu verzichten.