Kempener Gymnasium Thomaeum : Wenn ein Experiment aus dem Ruder läuft

Als letzte Veranstaltung im Kempener Gymnasium Thomaeum in diesem Schuljahr gibt es am morgigen Mittwoch, 10. Juli, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Schule und an weiteren Spielorten im Tho­maeum die „Nacht der Kultur”. Dann zeigen alle, die in der Schule Theater oder Musik machen, ihr Können. Mit von der Partie ist auch das eigens für diesen Anlass formierte Projekt-Orchester aus musikalischen Schülern, Eltern und Lehrern. Der Eintritt ist frei.