Wahlkampf in Kamp-Lintfort : Imst wirbt beim CDU-Besuch für eine autarkere Wirtschaft

Kamp-Lintfort Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann besuchte das Imst, das Technologie für Radaranlagen und Funksysteme herstellt.

Carsten Linnemann hat am Mittwochmittag die Imst-GmbH in Kamp-Lintfort besucht, nachdem er am vormittag ein Chemiewerk der Evonik AG in Herne angeschaut hatte. War in Herne vor allem Thema, wie sich ein Embargo für russisches Gas auf die Chemieindustrie, die deutsche Wirtschaft und die Endverbraucher auswirken würde, ging es in Kamp-Lintfort vor allem um das Thema Autarkie, das mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine eine ganz neue Wertigkeit erhalten hat.