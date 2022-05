Hochschule Rhein-Waal : Die Studenten sind wieder zurück auf dem Campus

Kleve Es ist wieder Leben auf dem Campus: Die gut 7500 Studierenden – davon mehr als die Hälfte aus dem Nicht-EU-Ausland – sind zurück an den beiden Standorten der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort.

Im Rückblick gesehen habe die HSRW die vier digitalen „Corona-Semester“ gut bewältig - auch wenn es ein stetes Provisorium gewesen sei. „Wenn man uns am Anfang gesagt hätte, das dauert zwei Jahre, hätten wir bestimmt anders damit umgehen können. So mussten wir wie alle anderen oft improvisieren“, sagt Prof. Jörg Petri, Vizepräsident für Studium , Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung. Es seien für die Studierenden, aber auch für die Mitarbeiter anstrengende Zeiten gewesen. „Wir haben zwar keine Anwesenheitskontrolle, aber wir wissen, dass fast alle Studierenden wieder da sind“, sagt Tatiana Zimenkowa, Vizepräsidentin für Internationales und Diversität. Der direkte Diskurs und die Übungen im Labor, die Begegnungen in den Tutorien seien endlich wieder uneingeschränkt möglich, so Petri.

Geplant sei natürlich auch die Weiterentwicklung der Standorte: Man habe in Kamp-Lintfort Flächen auf der LaGa und in den ehemaligen Zechenbauten im Blick und in Kleve Flächen am Campus, aber auch auf dem Campus. Ein beispiel: In Kleve könne man aus dem Campus-Parkhaus eine vertikale Farm machen. Der Ausbau der Standorte sei zunächst Zukunftsmusik. Jetzt wolle man erst das Ergebnis der Exzellent-Initiative für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften abwarten, wo man hoffentlich auf auf einem guten Weg sei, so Locker-Grütjen.