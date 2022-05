Wirtschaft im Kreis Kleve : Zahl der Arbeitsvermittlungen steigt

Kreis Kleve Kreis Kleve legt die April-Statistik zur Grundsicherung für Arbeitssuchende vor. Zahl der Haushalte, die auf Transferleistungen angewiesen sind, fällt auf tiefsten Stand seit 2008.

Die positive Wirtschaftsentwicklung zeigt sich auch in der gestiegenen Zahl an Vermittlungen in Arbeit. So vermittelten die Jobcenter im Kreis Kleve im Jahr 2021 insgesamt 3363 Personen in ein Arbeitsverhältnis. Dies sind 264 Personen mehr als im Vorjahr, als sich die Corona-Effekte auf dem Arbeitsmarkt deutlich zeigten und viele Unternehmen und ihre Beschäftigten in Kurzarbeit waren. „Erfreulich ist, dass bei den Vermittlungen in Arbeit der Anteil an Vermittlungen in sozialversicherungspflichtige Vollzeit- und Teilzeitjobs in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist“, sagt Gorißen. Im Jahr 2017 waren dies 68 Prozent, im vergangenen Jahr 2021 stieg dieser Anteil auf nunmehr 73 Prozent. Waren es im Januar 2021 aufgrund der Corona-Einschränkungen lediglich 153 Personen, die in einen Vollzeit-, Teilzeit- oder Minijob vermittelt werden konnten, so stieg die Zahl nach dem Ende von Beschränkungen im August auf 461 Personen. Auch im Dezember 2021 lag die Zahl der Vermittlungen mit 243 über dem Vorjahresergebnis von 173.