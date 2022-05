Für 1,8 Millionen Euro : Das bietet das neue Wasch-Zentrum in Kalkar

Bürgermeisterin Britta Schulz, Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler, Marc und Frank Wieczorek (von links) bei der Eröffnung des Wasch-Zentrums Kalkar. Foto: Marc Cattelaens

Kalkar Frank und Marc Wieczorek haben am Rand der B 57 im Gewerbegebiet Kalkar-Ost 1,8 Millionen Euro investiert. In der großen Halle finden sich neben der modernen Waschstraße mit LED-Beleuchtung auch SB-Wasch- und Staubsaugerplätze.

Eine Fahrt durch Kalkars neue Waschstraße ist ein bisschen wie in der Disco, wenn das Motto Schaum-Party lautet. Frank und Marc Wieczorek setzen in ihrem am Montag eröffneten Wasch-Zentrum-Kalkar auf moderne LED-Beleuchtung in bunten Farben. Sie soll die Autowäsche zum Erlebnis machen.

1,8 Millionen Euro haben Vater und Sohn in ihre Anlage im Gewerbegebiet Kalkar-Ost am Oyweg nahe der B 57 investiert. Frank Wieczorek sagt, dass es im sich im Kreis Kleve um die erste handele, in der das gesamte Angebot in einer geräumigen, hellen Halle untergebracht ist. „Dass sich die Waschstraße als solche im Gebäude befindet, ist selbstverständlich“, sagt der 54-Jährige, der bereits seit 15 Jahren das Wasch-Zentrum-Rees betreibt. „In Kalkar haben wir das Indoor-Angebot allerdings komplettiert“. Dort sind auch die vier Selbstbedienungswaschplätze und sieben Staubsaugerbuchten im gut 1300 Quadratmeter großen Hallenkomplex untergebracht. Sein Sohn Marc, der seinen Vater seit vielen Jahren tatkräftig unterstützt, ergänzt: „Regen, Nebel, Frost oder starker Wind spielen also künftig keine Rolle mehr.“

Kunden können entscheiden, ob sie lieber den Zuweg an der Halle entlang zur Waschstraße nehmen oder sich für die Fahrt durchs große Eingangstor zu einem der sieben SB-Waschplätze entscheiden. Frank Wieczorek hat in Rees die Erfahrung gemacht, dass 60 Prozent der Kunden den automatisierten Waschvorgang bevorzugen und 40 Prozent lieber selbst Hand an ihr Auto anlegen. Im Selbstbedienungsbereich hat man die Wahl, wie viel Geld man in die Wäsche seines Wagens investieren möchte. Verschiedene Programm gibt es für geringe Euro-Beträge. In der Waschanlage können die Kunden sich für verschiedene Programme von der Basis-Wäsche für 9,90 Euro bis zur Premium-Wäsche mit „Schaumshow“, „Mega-Glanz-Politur“ und „Osmose-Spülung“ entscheiden.

Ein Mitarbeiter kassiert am Eingang zur Waschstraße ab, dann waschen Kollegen das Auto mit der Hand vor, anschließend startet das gewählte Programm automatisch. Das Auto wird per Förderband durch die Waschstraße gezogen und durchläuft mehrere Stationen. Maximal 70 Wagen pro Stunde kann die Anlage bewältigen, die Wieczoreks rechnen zu Stoßzeiten mit einem Andrang von 40 bis 50 Autos.

Die Anlage hat der Kalkarer Architekt Thomas Breer geplant, der dabei viel Wert auf ökologische Aspekte gelegt habe, betonen die beiden Betreiber. So durchläuft das verwendete Wasser eine Wiederaufbereitungsanlage in Form einer Kiesfilterpumpe und kann somit mehrfach wieder verwendet werden. Der benötigte Strom kommt zwar aus der Steckdose, wird jedoch aus der Solaranlage auf dem Hallendach in einem Speicher gesammelt und bedarfsabhängig zur Verfügung gestellt.

Noch nicht fertig sind die Werkstatträume für den Autoglasservice und die Auto-Aufbereitung. Ebenfalls noch im Planungsstatus sind eine Bezahl-App fürs Handy und eine Kundenkarte, die dann für die Standorte Kalkar und Rees gleichermaßen gültig sein sollen.