Verträge sind unterschrieben Warum ausgerechnet Galeria in Kleve gerettet ist

Es waren Einzelfallentscheidungen für jeden Standort: Wie hoch ist der Umsatz, passt die Miete, was wird an Gewinn erwirtschaftet? Die Klever Galeria Karstadt Kaufhof Filiale ist zukunftsfähig. Der Insolvenzverwalter des angeschlagenen Warenhauskonzerns bescheinigt dem Haus an der Großen Straße eine Perspektive. Nach der dritten Insolvenz des Konzerns standen wieder tiefgreifende Veränderungen an. Von den 92 bestehenden Filialen werden noch einmal etwa 20 geschlossen, sodass um die 70 Häuser übrig bleiben. Exakte Zahlen gibt es noch nicht, weil derzeit für einige Standorte noch Nachverhandlungen laufen.