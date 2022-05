Tischtennis : WRW Kleve zieht Herren-Team in die Bezirksliga zurück

Vincent Kepser wechselt von WRW Kleve zum NRW-Ligisten TuS Rheinberg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft schlägt nach dem Abgang von Spielern in der kommenden Saison zwei Klassen tiefer auf. Peter Hendricks hört als Vorsitzender auf.

WRW Kleve hat seine erste Herren-Mannschaft, die in der nach der Hinrunde wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Tischtennis-Saison den drittletzten Platz in der Verbandsliga belegt hatte, zwei Klassen tiefer in die Bezirksliga zurückgezogen. Der Verein zog damit die Konsequenz daraus, dass wichtige Akteure in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung gestanden hätten. Deshalb verzichtete WRW auch auf den Start bei der für das Wochenende angesetzten Relegationsrunde um den Verbandsliga-Klassenerhalt.

„Wir hätten kein Team mehr stellen können, das stark genug für die Verbandsliga gewesen wäre. Wir haben den Spielern, die bei uns bleiben, dann die Entscheidung überlassen, in welcher Klasse die Mannschaft künftig antreten soll“, sagte Peter Hendricks, Vorsitzender von WRW Kleve. Sicher ist, dass Vincent Kepser, die bisherige Nummer zwei von WRW, in der kommenden Saison für den NRW-Ligisten TuS Rheinberg an die Platte gehen wird. Nach Rheinberg wird vermutlich auch Elija Erkis wechseln. Sein Vater Ismet Erkis hatte sich dem NRW-Ligisten bereits im vergangenen Herbst angeschlossen.

Auch der bisherige Klever Spitzenspieler Hiroshi Leo Kittenberger sei, so Peter Hendricks, auf der Suche nach einem neuen Klub. Kittenberger hatte in der abgebrochenen Saison aus beruflichen Gründen ohnehin nur noch gut die Hälfte der Spiele für WRW bestreiten können. Lucca-Henk Kaus, Bastian ­Beyerinck, Jakob Kramer und Maikel Peters werden weiter für den Klever Klub spielen. Sie sollen mit Akteuren der bisherigen zweiten Mannschaft das neue Team für die Bezirksliga bilden. Peter Hendricks, in der Hinrunde die Nummer eins von WRW II, wird nicht mehr dabei sein. Er beendet seine aktive Laufbahn.