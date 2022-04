Studentenleben in Mönchengladbach : Tschüss Webcam, hallo Hochschul-Campus

Dominik Verhoeven und Lea Sieker vom Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften veranstalten eine kleine Grillfeier. Foto: Mario Büscher

Mönchengladbach Digitale Lehre hatte in der Pandemie Hochkonjunktur. Viele Studierende freuen sich aber, dass sie jetzt wieder vor Ort sein können.

Die Wurst ist durch. Fast zu durch. Wird hier aber wahrscheinlich nur die wenigsten stören, der Grill ist heiß, das Wetter gut. Der Fachschaftsrat (FSR) Wirtschaftswissenschaft der Hochschule Niederrhein trifft sich nach einer ersten Sitzung im neuen Semester. „Wir haben eine Aktion für die neuen Studierenden gemacht. Davon waren noch Würstchen über“, sagt Dominik Verhoeven (23). Die werden jetzt spontan auf den Grill geworfen.

Verhoeven ist Vorsitzender des FSR, spontane Treffen waren in der Pandemie Mangelware, einige Studierende haben den Mönchengladbacher Campus bis zu diesem Semester noch nie in echt gesehen, obwohl sie seit zwei Jahren dort studieren. Jetzt stehen Campingstühle in der Einfahrt zur Hochschule, im Einkaufswagen neben dem Grill liegen Brötchen, Senf und Ketchup muss sich jeder selber nehmen. Alkoholische Getränke sind heute auf dem Campus nicht erlaubt, gut dass die Grenze direkt neben den Stühlen verläuft.

Lea Sieker (23) ist Verhoevens Stellvertreterin. Ohne den FSR hätte sie wahrscheinlich deutlich weniger Anschluss an der Hochschule gefunden. Sie hat ihr Studium in der Pandemie begonnen. Aktionen des FSR gab es da zwar auch, „aber einen Online-Spieleabend kann man nicht mit einem echten Treffen vergleichen“, sagt Sieker. Die digitale Lehre habe zwar auch Vorteile, weil man von überall teilnehmen könne und sich Lehrveranstaltungen teilweise anschauen könne, wann man will, das soziale Miteinander können Webcam und Bildschirm aber nicht ersetzen.

Auf der anderen Seite der Straße, in einem der Gebäude für Textiltechnik der Hochschule, ist noch nicht Feierabend, auch wenn der Geruch der Grillkohle auch bis dort reicht. In einem der Gebäude arbeitet Mathias Beer, Professor für textile Technologien. Auch Beer ist vor knapp zwei Jahren gestartet, seine ersten Semester in Mönchengladbach fand er sich also weniger im Hörsaal, als im virtuellen Raum wieder.

„Einen großen Teil der Lehre kann man auch digital machen, das klappt gut. Bei Experimenten muss man aber immer noch vor Ort sein“, sagt der Wissenschaftler. Er selbst genieße die Präsenz auch in seinen Vorlesungen, kann wieder in Gesichter schauen und besser einschätzen, wie das Stimmungsbild im Kurs ist. Aber auch er sagt: „Der wichtigste Aspekt ist die soziale Komponente“. Spontane Treffen nach der Vorlesung und Kaffees zwischendurch gehörten einfach zum Studierendenleben.

Der Leiter der Bibliothek, Frank Salmon, kommt gerade aus der Mittagspause, Grillgut gab es auch bei ihm nicht. „So voll habe ich die Mensa seit Langem nicht gesehen“, sagt er. Draußen sind alle Tische besetzt und auch im Innenbereich müssen die Studierenden sich kurz umschauen, um noch einen Platz zu finden.

„Zuletzt hatte ich hier das Gefühl, eine Geisterstadt verwaltet zu haben“, sagt Salmon. Die Bibliothek war geschlossen, Studierende konnten weiterhin Bücher abholen und zurückbringen. Als Lernort fiel die Bibliothek aber weg.

Das ist jetzt anders. Die Bücher liegen auf den Tischen zwischen den Regalen, Studierende beugen sich darüber, in den Gängen wird geflüstert, niemand soll gestört werden. Auch die Lernräume der anderen Gebäude sind gut gefüllt, viel mehr Leute passe in die kleinen separaten Räume für Gruppenarbeiten nicht mehr rein.

Bestehen bleibt aktuell die Maskenpflicht in der Bibliothek und den Lernräumen, absolute Normalität herrscht also noch nicht. „Ein Austausch findet aber wieder statt“, sagt Frank Salmon, „und das ist total wichtig.“

Boniface Pungwe Bemba und seine Kommilitonin Lena Schürmann haben sich erst vor Kurzem, in Präsenz, kennengelernt. „Man sitzt halt einfach nebeneinander und redet“, sagt Boniface Pungwe Bemba. Das geht in den Online-Kursen nicht so einfach. „Das hat schon immer irgendwie was von Online-Dating“, sagt Schürmann, es sei nicht so natürlich. Auf dem Campus fällt es ihr leichter Leute kennenzulernen.

Der 25-Jährige Bemba ist erst während der Pandemie von Bocholt nach Mönchengladbach gezogen. Als er ankam, habe er kaum Anhaltspunkte gehabt, schon die Suche nach dem richtigen Raum war schwierig. Deshalb engagiert er sich jetzt im Asta (Allgemeinen Studierendenausschuss), er will anderen helfen. Auch die beiden sehen die Vorteile der digitalen Lehre. „Aber wir haben uns ja ganz bewusst nicht für ein Fernstudium eingeschrieben“, sagt Schürmann.