Kreis Kleve : HSRW-Student bei „Planspiel Börse“ landesweit vorne

Kreis Kleve 159 Schüler in 52 Teams der weiterführenden Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse beteiligten sich am „Schülerwettbewerb“ des Planspiels.

(RP) Den Studentenwettbewerb im Planspiel Börse gewann in 2022 Leonard Hund von der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) unter dem Pseudonym „Gordon Gekko“. Mit einer Steigerung des Startkapitals von 50.000 Euro auf insgesamt 57.126,87 Euro erzielte er den Top-Wert nicht nur im Geschäftsgebiet der Sparkasse, sondern war bester Student bei der Wertung der Sparkassen im Rheinland und bei den NRW-Sparkassen insgesamt.

Bundesweit verpasste er das „Siegertreppchen“ nur knapp und landete auf Platz 4. Die größten Erfolge erwirtschaftete Leonard Hund mit den Aktien von Aurubis AG mit einem Zuwachs von rund 35 Prozent, RWE-Aktien mit einem Plus von fast 23 Prozent und „K+S“-Werten mit 17 Prozent Zuwachs.

Auf den Plätzen zwei und drei in diesem Wettbewerb folgten die Studenten Felix Jürgens und Keanu Herold. Mit einem Nachhaltigkeitsertrag in Höhe von 700,18 Euro sicherte sich Yurii Dobrytsia die Prämie für die höchste Steigerung in diesem Bereich des Studentenwettbewerbs.