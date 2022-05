Tag der Gebäudetechnik bei Berns : Vielfältige Berufsbilder in der Gebäudetechnik

Die Berns-Gruppe stellte sich und ihre Berufsfelder am „Tag der Gebäudetechnik“ vor. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Berns-Gruppe an der Klever Boschstraße öffnete am „Tag der Gebäudetechnik“ in NRW ihre Pforten. 190 Mitarbeiter hat das Unternehmen.

Die Berns-Gruppe wurde von den Brüdern Berns 1962 in der Delfter Straße in Materborn gegründet. Seit etlichen Jahren sind die Brüder Jan und Tom Vierboom die neuen Eigentümer, die nun den Umzug der Firma von der Siemensstraße in die neue riesige Fabrikhalle an der Boschstraße umsetzten.

Am vergangenen Wochenende hatten Interessierte zum Tag der Gebäudetechnik NRW die Möglichkeit, die Firmenräume der Berns-Gruppe zu besichtigen und die Vielfalt der Ausbildungsberufe der technischen Gebäudeausrüstung, kurz TGA, kennenzulernen.

„Potenzielle Auszubildende sollen in die Unternehmen reinschnuppern und sich über ihre Karrierechancen informieren können“, sagt Jan Vierboom, der sich mit der Resonanz durchaus zufrieden zeigte. Es gibt vielseitige Berufsbilder in der Gebäudetechnik für junge Leute. So wurden die Ausbildungsberufe: Anlagenmechaniker SHK, Mechatroniker für Kältetechnik, technischer Systemplaner für Versorgungstechnik sowie Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik an vier Stationen vorgestellt. „Unserer Branche haftet immer noch ein bestimmtes Image an, doch allmählich tritt ein Umdenken ein, denn die Berufsbilder unserer Branche haben sich durch Technisierung und Digitalisierung deutlich verändert“, sagt Vierboom. Energieeffizienz und CO 2 -Einsparung sowie regenerative Energien sind jetzt Themen, die im Vordergrund stehen. So wie es auch um Klimaschutz und die Energiewende geht. Die Zukunftsaussichten seien bestens, denn Wachstum, Beschäftigungsstabilität und Innovationen würden im Wirtschaftsvergleich sehr gut aussehen, so die Geschäftsleitung.

Die Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre. Nach der Ausbildung gibt es viele Möglichkeiten sich weiterzubilden und sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren. „Wer möchte, kann sich in der Gebäudetechnik etwas aufbauen“, erläuterte Alena Korn, die Verantwortliche für das Marketing. Im Dialog mit den Kunden arbeiten die über 190 Beschäftigten der Berns-Gruppe getreu dem Unternehmensmotto: Handwerk plus Ingenieurwissen.

Marco Fonck ist der Aus- und Fortbildungsleiter der Berns-Gruppe und ist für die Arbeitssicherheit zuständig. „Ich begleite derzeit in vier verschiedenen Bereichen 22 Auszubildende. Unser Ziel ist es, durch die Ausbildung eigene Mitarbeiter zu gewinnen“, sagte Fonck, der stolz ist, dass zwei in der Firma ausgebildete Flüchtlinge kürzlich den Gesellenbrief erhielten. „Wir haben ihnen sprachlich und schulisch geholfen“, so Fonck.