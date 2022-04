Kleve : Konzert für den Musiksommer

Auftritte in der Konzertmuschel im Forstgarten gehören zum Musiksommer in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Das Luftwaffenmusikkorps Münster gibt zusammen mit der Pianistin Clara Strobel ein Benefizkonzert zugunsten des Musiksommer Campus Cleve. Damit werden nicht nur die Studierenden aus der Ukraine unterstützt.

Am 5. Mai findet ein außergewöhnliches Musikevent in der Stadthalle Kleve statt: Das Luftwaffenmusikkorps Münster gibt zusammen mit der Pianistin Clara Strobel ein Benefizkonzert zugunsten des Musiksommer Campus Cleve. Damit werden nicht nur die Studierenden aus der Ukraine unterstützt, die dieses Jahr am Kawai Heinrich-Neuhaus Meisterkurs für Klavier in Kleve teilenehmen und über 120 Konzerten im ganzen Euregio-Rhein-Waal-Gebiet spielen werden, sondern auch weitere Studierende aus Spanien, Moldawien, Italien, Polen, Australien u.a. Herkunftsländern.

Beim Musiksommer Campus Cleve werden jedes Jahr junge, hochbegabte Meisterschüler unter der Leitung namhafter Pianisten und Pädagogen durch Unterricht gefördert. Parallel dazu können sie ihr neu erworbenes Wissen in den Konzerten präsentieren und Bühnenerfahrungen sammeln. „Der Studentenmusiksommer ist nicht nur eine musikalische Veranstaltung auf höchstem Niveau, sondern auch eine absolut soziale Einrichtung, die den begabten jungen Musikern hier eine finanziell unterstützte zusätzliche Ausbildung bietet, die sie sich aus eigenen Mitteln sonst nicht leisten könnten“, so der künstlerische Leiter Prof. Boguslaw Strobel.

Die Pianistin Clara Strobel gastiert in der Stadthalle. Foto: Strobel Foto: Veranstalter/FOTO DELRO

Als Dirigent steht Hauptmann Alexander Kaweit am Pult, der in Kleve bestens bekannt ist: 2015 gab er hier nämlich sein Masterkonzert. Er wurde 1988 in Berlin geboren und begann seine musikalische Ausbildung im Alter von fünf Jahren mit dem Hauptinstrument Klavier, später kamen die Instrumente Akkordeon, Klarinette und Bratsche hinzu. Mit Auszeichnung schloss er seine Studien mit dem Master ab und übernahm im Februar 2022 die Leitung des Luftwaffenmusikkorps Münster. Seit weit über 60 Jahren ist das Blasorchester als musikalischer Botschafter der Bundeswehr international unterwegs.

Die Solistin des Abends ist die 20-jährige Pianistin Clara Strobel . Die Preisträgerin diverser namhafter Wettbewerbe wie dem 1. Preis in allen Altersgruppen beim belgischen Steinway-Klavierwettbewerb oder dem Cantabile-Klavierwettbewerb studiert derzeit in Hannover.

Auf dem Programm steht eine ebenso kurzweilige wie niveauvolle Werkauswahl u.a. mit der Ouvertüre zur Operette „Die schöne Galathée“ von Franz von Suppé, den „Sea Songs“ von Ralph Vaughan Williams, ein Medley mit dem aussagekräftigen Titel „Disney Salute“, das bekannte „Somewhere over the Rainbow“ von Harold Arlen & E.Y. Harburg und „The Quintessential Mancini“. Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit das weltberühmte „Warschauer Konzert“ des britischen Filmkomponisten Richard Addinsell mit Clara Strobel am Flügel.