Klassische Musik für Kinder Hier finden die neuen Konzerte der Reihe „Classic for kids“ statt

Vielen Studien zufolge sei Musik ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Der Förderkreis beruft sich mit der Initiative „Classic for Kids“ auf den US-amerikanischen Stardirigenten und Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper, Kent Nagano, der sagt: „Ich träume von einer Welt, in der jeder Mensch die Chance hat, Zugang zur klassischen Musik (den Künsten überhaupt) zu finden – unabhängig von Bildungsstand und Herkunft.“ Paeßens appelliert auch direkt an die Eltern, mit ihrem Kind die „Classic for Kids“ - Konzerte zu besuchen. „Grundschulen bieten oft nicht genug Freiraum für Musik. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass Kinder schon früh ein Instrument lernen oder in einem Chor singen. Hierfür lassen die Lehrpläne der Schulen hier und da wenig Platz“, sagt er. Er verweist auf die Angebote der Kreismusikschule Kleve und der Musikschule Kleve-Kellen, die musikalische Früherziehung und Instrumentalunterricht für Kinder aller Altersstufen im Programm haben. Beim Besuch des Konzerts in der Willibrord Kirche gibt es im Anschluss die Möglichkeit für die Kinder, an dem Workshop „Wir bauen eine Pfeifenorgel“ teilzunehmen. Hierbei können sie am kleinen Modell lernen, wie eine Orgel funktioniert. Wie beim letzten Konzert dürfen die kleinen Gäste sicher auch mal die große Orgel auf der Empore aus der Nähe erleben.