Kurioser Grund Bastelladen im Klever Tönnissen-Center schließt Mitte Mai

Dem Materborner Tönnissen-Center droht ein Leerstand: „Bastelavista“, ein Geschäft für Kreativ- und Künstlerbedarf, schließt am Samstag, 18. Mai, für immer. „Ich bin sehr dankbar für all die schönen Jahre, für die tollen Kunden, Kindergeburtstage und Kurse, die bei uns stattgefunden haben“, sagt Chefin Simone Brücker. Nun beginnt der Abverkauf. Das Geschäft an der Albersallee war im September 2019 eröffnet worden. Während der Corona-Krise machte die Geschäftsfrau mit einem Bastel-Lieferdienst auf sich aufmerksam.