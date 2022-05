Im Klever Kulturausschuss : Synagogenplatz: Auch die Klever SPD-Fraktion ist gegen eine Bebauung

Kleve Der Ausschuss Kultur und Stadtgestaltung diskutiert über die Pläne von Haus Mifgash. der verein wollte den Platz überdachen und zwei weitere Gebäude errichten.

(mgr) Als letzte der Ratsparteien hat die Klever SPD eine Erklärung zum Synagogenplatz in Kleve abgegeben: der Platz habe heute, nachdem er nicht mehr die entwürdigende Situation eines Parkplatzes erfülle, eine sehr respektvolle und erinnernde Bedeutung, schreiben die Sozialdemokraten in einer Presserklärung. Dies empfinde die Klever Bürgerschaft zu sehr großen Teilen auch und so entfalte er die gewünschte Wirkung als Erinnerungsort. „Eine Bebauung des Synagogenplatzes an der ,Reitbahn‘ ist für uns Klever Sozialdemokraten im Rat der Stadt Kleve – heute – daher nicht denkbar. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Debatte auf breiten Boden gestellt werden muss“, schreibt Christian Nitsch, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Das Thema steht Mittwoch, 4. Mai, 17 Uhr, im zuständigen Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung auf der Tagesordnung.