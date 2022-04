Campus Cleve lädt ein : Studierende treffen Unternehmer

KREIS KLEVE Der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal lädt zum Austausch. Am Mittwoch, 11. Mai ab, 14 Uhr werden Firmenchefs die Möglichkeit haben, auf ihr Unternehmen und ihren Personalbedarf aufmerksam zu machen.

Die Veranstaltung des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve ist inzwischen ebenso beliebt wie etabliert: Bereits sechs Mal nutzten Unternehmen der Region das Format „Studierende treffen Wirtschaft“, um sich wechselseitig im Hörsaalgebäude auszutauschen. Wie vieles andere machte Corona eine Durchführung der Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren unmöglich. In diesem Jahr nun gibt es die Neuauflage.

Am Mittwoch, 11. Mai ab, 14 Uhr werden Firmenchefs die Möglichkeit haben, auf ihr Unternehmen und ihren Personalbedarf aufmerksam zu machen. Und sicherlich werden wieder dutzende Studierender die Chance dieses Tages beim Schopf packen, hier ihre Praktikumsplätze, ihre Bachelorthemen oder gar ihre zukünftigen Arbeitgeber zu finden, so der Förderverein.

„Die Veranstaltung ist für uns ein wichtiger Bestandteil unseres Jahresprogramms und die Resonanz interessierter Studierender und die stetig wachsende Zahl an beteiligten Unternehmen bestätigen uns, wie wertvoll und wichtig Formate wie „Studierende treffen Wirtschaft“ für beide Seiten sind“, so der erste Vorsitzende des Fördervereins Campus Cleve, Peter Wack. Einmal mehr seien namhafte Unternehmen wie Fluxana, Klesys, macle oder RS-Simulatoren beim Treffen in der Hochschule Rhein-Waal dabei.