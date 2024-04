Entscheidung der Politik Weshalb nun doch keine Parkgebühren vorm Tiergarten erhoben werden

Ende vergangenen Jahres wandte sich Martin Polotzek, Leiter des Klever Tiergartens, mit einem Appell an die Politik: Der Zoo benötige angesichts steigender Kosten mehr Geld, die Zuschüsse aus dem Rathaus müssten erhöht werden. Und so wurde der Betriebskostenzuschuss tatsächlich erhöht, von 150.000 auf 200.000 Euro. Doch Polotzek hatte auf mehr gehofft, und die FDP einen Antrag gestellt, mit dem dem Tiergarten weitere Mittel zufließen sollten: Zu den Öffnungszeiten des Zoos sollten die insgesamt 172 Parkplätze ringsherum bewirtschaftet werden, 60 Prozent der Einnahmen sollten dem Tiergarten zufließen. Doch daraus wird nichts, eine Mehrheit des Rates lehnte den Vorschlag am Mittwochabend ab.