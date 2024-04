Größter Skatepool NRWs in Moers Profis kommen zur Eröffnung im Mai

„Wir erwarten Profis aus der Skate- und Bikeszene, die an dem Tag in drei Shows ihr Können zeigen. Es reist extra eine Profi-Skatecrew aus Belgien an“, kündigt Bochnig-Mathieu an. „Weitere Profis kommen aus ganz Deutschland, einige davon echt aus der Elite. Sie sind gespannt darauf, im größten Skatepool NRWs eine Show zu fahren.“