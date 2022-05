Wohlfahrtsverbände schlagen in Kamp-Lintfort Alarm : „Krisen verlangen schnellere Lösungen“

René Schneider traf sich mit ukrainischen Flüchtlingen und Vertretern der Awo-Integrationsagentur. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kamp-Lintfort Die Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Sie sind finanziell und personell am Limit. Der Awo-Kreisverband fordert jetzt mehr Unterstützung. Die Finanzierung vom Land komme zu spät und sei nicht ausreichend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

„Die Hilfen sind nicht schnell genug. Bei uns kommt wenig an. Krisenzeiten verlangen schnellere Lösungen“, sagt Olga Weinknecht, Awo-Fachbereichsleiterin Innovation, Beratung und Integration, im Gespräch mit dem SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider. Er besuchte die Awo-Integrationsagentur. Aktuell leben 283 Geflüchtete aus der Ukraine in Kamp-Lintfort. Die spontane Hilfe, die sie bei ihrer Ankunft erlebt haben, diente zunächst der privaten Unterbringung. Die eigentlichen Herausforderungen und Vorleistungen für die Awo folgten mit der Bereitstellung von renovierten Wohnungen in Moers und Kamp-Lintfort, eines Hausstandes, der Beschaffung von Kleidung und einem 24-Stunden-Bereitschaftsservice.

„Das haben wir alles aus eigenem Bestand mit Unterstützung der Moerser Seebrücke und Ehrenamtlern meist an Wochenenden geschafft“, betont Weinknecht. Rund 20.000 Euro Mehraufwendungen aus Eigenmitteln schlagen zu Buche. Die Bereitstellung von Wohnraum sei eine der aktuellen Aufgaben, denen die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen folgen, wie der Wunsch nach Arbeit. Auch Deutschkurse fehlen. „Wie lange halten Sie mit Hauptamtlichen und Ihren Ehrenamtlichen das durch“, fragte Schneider. Knackpunkt, erzählte Olga Weinknecht, seien die Fördersätze, die seit 2007 nicht angepasst worden weien. Das Landesprogramm „Soziale Beratung von Flüchtlingen NRW“ sei völlig unzureichend. Zwar habe es 2021 eine Änderung gegeben, aber nicht für Wohlfahrtsverbände. „Das Land erwartet von uns kompetente Hilfen und Beratungen für Geflüchtete. Wir sind die Anwälte dieser Menschen“, so Weinknecht weiter, die die enorme Bedeutung der Ehrenamtlichen in dieser Situation betonte.

Info Von der Ankunft bis zur Eingliederung Flüchtlingsarbeit Der Awo-Kreisverband ist seit vielen Jahren in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Von der Ankunft bis zur Eingliederung begleitet, betreut und berät die Awo Geflüchtete auf vielfältige Weise. Diese Arbeit ist nur durch öffentliche Fördergelder realisierbar.



Finanzierung NRW-Landesprogramme reichen für die finanzielle Ausstattung nicht aus, die umfangreichen Aufgaben zu stemmen. Der aktuell ukrainische Flüchtlingsstrom verdeutlicht laut Awo das Dilemma.

Auch wenn es sich um Momentaufnahmen im Austausch drehe, die Bernd Riekemann vom Awo-Vorstand beisteuerte, lenkten die Ukrainerinnen Irina und Natalia den Blick auf ein weiteres Themenfeld. Sie berichteten von ihren Sorgen, aber auch ihrem Glück, in Kamp-Lintfort in Sicherheit zu erleben. Der anfängliche Wunsch, nach Kriegsende schnell in die Heimat zurückzukehren, rücke in weite Ferne in Anbetracht der von Russen zerbombten Städte. Sorgen bereite auch die psychische Verfassung der Kinder. Sie spielen Krieg und haben Angst um ihre Väter, die in der Ukraine kämpfen. „Die Politik denkt mit ihren Maßnahmen zu kurz. Wir müssen uns auf Dauer einrichten“, so Weinknecht auch mit Blick auf weitere Flüchtlingsströme, Integration, Schule, Wohnungssituation und den Arbeitsmarkt. Es dürfe sich nicht der Fehler wiederholen, der in den 1960er Jahre mit dem Anwerbeabkommen von „Gastarbeitern“ eingeschlichen habe, so Schneider.