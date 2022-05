Bildung in Kamp-Lintfort : Gymnasiasten unterrichten Grundschüler und lernen viel dazu

Bildung in Kamp-Lintfort

Zehn Schüler erhielten im Rahmen des diesjährigen Projektes wieder Einblicke in den Lehrerberuf. Foto: Georg-Forster-Gymnasium

Kamp-Lintfort Zum Abschluss des Praktikums erhielten zehn Georg-Forster-Gymnasiasten die Bescheinigungen über die erfolgreichen Projektteilnahme.

Strahlende Gesichter zum Abschluss des Projektes „Gymnasiasten unterrichten Grundschüler“: Michael Becker, Filialleiter der Sparda Bank West, und Schulleiter Alexander Winzen überreichten zehn Jugendlichen des Georg-Forster-Gymnasiums die Bescheinigungen zur erfolgreichen Teilnahme an dieser Variante des Schülerbetriebspraktikums.

Im Selbstlernzentrum des Gymnasiums reflektierten die Schüler in einer lockeren Gesprächsrunde ihre Erfahrungen während des Praktikums. „Ich habe eine ganz andere Perspektive auf den Lehrerberuf bekommen, er ist vielfältiger und anstrengender als gedacht. Aber es macht Spaß, jüngeren Kindern etwas zu erklären.“ Da sind sich Paul und Beatrice einig, zwei der Nachwuchslehrerkräfte. „Für mich ist der Lehrerberuf nichts, dazu habe ich zu schwache Nerven“, meinte Emily. „Bereichernd fand ich das Praktikum aber trotzdem: Jetzt weiß ich eindeutig, das Lehren nicht meins ist.“ Michael Becker von der Sparda Bank kommentierte: „Bisher ist mir kein vergleichbares Projekt bekannt, das so vielfältig ist und als Multiplikator für alle Schüler, Grundschüler wie Gymnasiasten, dient. Dazu bietet es jungen Menschen einen sehr guten Eindruck in den Lehrerberuf.“ Mit den Mitteln der Sparda Bank West werden beispielsweise die Sicherheitsbrillen und Laborkittel oder auch das Material für die verschiedenen Experimente und kooperativen Spiele angeschafft.