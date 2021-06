Bundestagswahl im Kreis Mettmann : Roland Schüren eröffnet den Wahlkampf

Roland Schüren betreibt auch den Ladepark in der Giesenheide. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Die Hildener Unternehmer möchte für die Grünen in den Bundestag einziehen und den Wahlkreis Mettmann I direkt gewinnen. Vorwahlkampf-Tour startet am Montag.

Roland Schüren eröffnet den Wahlkampf. Der Unternehmer aus Hilden tritt für die Grünen an, um im Wahlkreis Mettmann I möglichst viele Stimmen zu holen. „Mein klares Ziel ist es, den Wahlkreis als direkt gewählter Kandidat in Berlin zu vertreten. Ich weiß, dass dieses Ziel nicht einfach zu erreichen ist, unmöglich ist es aber keinesfalls“, erklärt Schüren. „Die bisherige direkt gewählte Kandidatin Michaela Noll, die nicht mehr antritt, hat hier im Wahlkreis eine gute Arbeit mit viel Einsatz geleistet. Es wäre mir eine Ehre dort anzuknüpfen zu dürfen und in Berlin an einer zukunftsfähigeren, pragmatischen und ehrlichen Politik mitarbeiten zu können“, sagt er.

Am Montag startet er deshalb bereits in den Wahlkampf: „In der Vorwahlkampfphase möchte ich viel zuhören und möglichst viele verschiedene Meinungen von im Wahlkreis ansässigen Unternehmen und auch von anderen Institutionen und Organisationen einholen”, erklärt er. Zwei Wochen lang wird der Inhaber des gleichnamigen Bäckereiunternehmens mit rund 250 Mitarbeitern durch den Wahlkreis fahren. Dabei möchte er mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen.

Schüren: „Ich möchte die vielfältigen Erfahrungen aus meiner beruflichen Tätigkeit und als Familienvater, mit den in den kommenden zwei Wochen gewonnenen Eindrücken ergänzen, um somit gut vorbereitet und ,open minded’ nach Berlin fahren zu können.“ Neben verschiedenen Unternehmen besucht er unter anderem auch eine Seniorenwohnanlage und eine Bildungseinrichtung zur Ausbildungsförderung. Die Unternehmensbesuche finden in der Zeit von Montag, 14. Juni, bis Samstag, 26. Juni, in den Städten Haan, Hilden, Mettmann, Erkrath, Langenfeld und Monheim statt. „An jedem Wochentag und an einem Samstag kann jeweils ein Vormittags- und ein Nachmittagstermin wahrgenommen werden. Es sind noch einige wenige Besuchstermine frei“, erklärt Schüren weiter. Anfragen könnten noch an die Grünen gerichtet werden, am besten per E-Mail an geschaeftsfü[email protected]

Schürens Ansatz: „Egal ob Industrieunternehmen, Mittelstand oder Handwerksbetrieb: Wirtschaft sollte aktiv an den wichtigen und notwendigen Änderungen mitarbeiten. Sie kann Klimaschutzziele schneller erreichen als viele glauben. Viele Unternehmen haben schon Konzepte dazu in den Schubladen. Was sie dazu brauchen, ist individuell verschieden und je nach Branche sehr unterschiedlich. Um diese Schubladen zu öffnen, braucht es faire Wettbewerbsbedingungen und Gesetze, die den nötigen Prozess nicht verhindern, sondern ermöglichen.“

Für die CDU geht der 58-jährige Haaner Wirtschaftsfachmann Klaus Wiener im Wahlkreis Mettmann I ins Rennen. Die SPD tritt der Monheimer Integrationshelfer Christian Steinacker an. Nicole Burda wohnt in Mettmann und möchte für die FDP in den Bundestag einziehen. Die Linke hat den Erkrather Lutz Gallasch als Direktkandidat benannt.

