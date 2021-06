Rudelgucken in Hilden und Haan : Hier gibt es die EM im Großformat

Große Veranstaltungen mit vielen Menschen und wenig Abstand wie in den Vorjahren sind nicht erlaubt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hilden/Haan Heute startet die Fußball-EM. Durch die Corona-Auflagen ist ein „Public Viewing“, wie es früher in Hilden und Haan bei Europa- oder Weltmeisterschaften angeboten worden ist, in diesem Jahr nicht möglich. Die Spiele werden trotzdem gezeigt, nicht nur auf großen Fernsehern in der Gastronomie.