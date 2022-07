Personeller Engpass in Hilden offenbar vorbei : Sachgebiet Steuern wieder telefonisch erreichbar

Personeller Engpass in Hilden offenbar vorbei

Hilden Im Oktober hatte die Stadt entschieden, dass die verbliebenen Mitarbeiter im Sachgebiet Steuern und Abgaben nicht mehr ans Telefon gehen, um die Arbeit bewältigen zu können.

Das Sachgebiet Steuern und Abgaben ist ab sofort wieder telefonisch zu erreichen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Seit 10. Oktober konnten Bürger dort zwar anrufen, jedoch hob niemand den Hörer ab – der Verwaltungsvorstand hatte einvernehmlich entschieden, die telefonische Erreichbarkeit einzuschränken, hatte Bürgermeister Claus Pommer erklärt. Grund dafür waren laut Verwaltung massive personelle Engpässe. Anliegen konnten ausschließlich per Mail, postalisch oder per Fax übermittelt werden.

Im Februar erklärte die Verwaltung: In den vergangene zwei Jahren sei es nicht gelungen, Planstellen mit entsprechend qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen. In der Not wurden Stellen mit Mitarbeitern besetzt, die nicht die notwendigen fachlichen Voraussetzungen mitbrachten. Darüber hinaus hat eine Mitarbeiterin die Abteilung verlassen.