Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt deutlich unter die 30er Marke

Kreis Mettmann 24 Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Die Inzidenz sinkt deutlich unter die 30er-Marke. Zum Vergleich: Vor einem Monat lag sie bei 193. Und es gab im Kreis 1502 Infizierte.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 327 Infizierte erfasst, 40 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 39 (-2; 3 neu erkrankt, 5 genesen), in Haan 9 (-6; 2 neu, 8 genesen), in Heiligenhaus 22 (-1; 3 neu, 4 genesen), in Hilden 48 (-10; 9 genesen), in Langenfeld 35 (-5; 5 genesen), in Mettmann 17 (+1; 1 neu), in Monheim 38 (-1; 5 neu, 6 genesen), in Ratingen 47 (-7; 4 neu, 11 genesen), in Velbert 68 (-8; 4 neu, 12 genesen) und in Wülfrath 4 (-1; 2 neu, 3 genesen).