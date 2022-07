Verkehrsunfall in Haan : 16-Jähriger bei Unglück mit Motorrad schwer verletzt

Mettmann Der junge Mann war alleine auf der Ellscheider Straße (K20) in Richtung Haan unterwegs. Die Polizei forscht noch nach den Ursachen des Unfalls. Was sie bislang ausschließen kann.

(arue) Ein 16-Jähriger aus Haan wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, war der Jugendliche gegen 23 Uhr mit einem schwarzen Leichtkraftrad mit Gelderner Kennzeichen unterwegs. Er fuhr auf der Ellscheider Straße (K20) in Fahrtrichtung Haan-Mitte. In einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe Elp verlor er in der Dunkelheit auf trockener Fahrbahn aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das vollverkleidete Motorrad. Auf diesem Streckenabschnitt herrscht laut Polizei eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie keine Fremdeinwirkung feststellen.