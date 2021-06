Bauhof Hilden : Bauhof bietet wieder Kompost aus dem Kreis Mettmann an

Hilden Auf dem Zentralen Bauhof der Stadt Hilden, Auf dem Sand 31, gibt es seit kurzem wieder Kompost aus dem Kreis Mettmann. Das teilte die Stadt jetzt mit. Ein 45-Liter-Sack kostet 3,50 Euro.Der Verkauf findet zu den Öffnungszeiten des Bauhofes täglich von 8 – 12 Uhr, donnerstags auch von 14 – 15.30 Uhr statt.

„Kompost schließt den Kreislauf der in Hilden und den anderen Kreisstädten eingesammelten und in der Kompostierungsanlage in Ratingen-Lintorf kompostierten Bio- und Grünabfälle und bringt das entstandenen Qualitätsprodukt wieder in die Hildener Gärten zurück“, erklärt Hildens Abfallberater Frank Berndt.