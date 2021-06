Unfall in Hilden : 3,5 Promille: Betrunkener Radfahrer stürzt schwer

Unfall in Hilden

Hilden Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, mit Alkohol im Blut Fahrrad zu fahren. Wer erwischt wird, kann den Führerschein verlieren.

(RP) Mit 3,5 Promille Alkohol im Blut ist ein 37 Jahre alter Hildener am Donnerstag von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann gegen 15.30 auf der Straße „Am Feuerwehrhaus“ unterwegs, als er mit seinem Fahrrad in Höhe der Stadtwerke stürzte und sich dabei verletzte. Zeugen alarmierten daraufhin einen Rettungswagen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die strafrechtlichen Folgen sowie die gesundheitlichen Gefahren für Fahrradfahrer hin. So könne sich ein Fahrradfahrer bereits bei einem Alkoholwert von 0,3 bis 1,6 Promille strafbar machen, wenn er ein auffälliges Fahrverhalten, wie beispielsweise das Fahren in Schlangenlinien, zeigt. „Dies kann mit einem Bußgeld sanktioniert werden. Verursacht der Radfahrer aufgrund seines Alkoholspiegels einen Unfall, liegt auch bei einem Wert von 0,3 bis 1,6 Promille eine Straftat vor, welche erhebliche Folgen nach sich ziehen kann“, erklärt der Polizeisprecher weiter.