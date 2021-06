Aktion hilft Sehbehinderten : Hilden hat seine erste Pollermütze

Ein Poller an der Gabelung ist der erste in Hilden, der durch eine rot-weiße Strickmütze sichtbarer für Passanten mit Sehschwäche wurde. Unser Bild zeigt von links Rainer Grafenberg, Gabriele Losse (Vorsitzende des Behindertenbeirats) und Jörg Moses (Blinden- und Sehbehindertenverein für Kreis Mettmann). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband startete seine Aktion zum Tag der Sehbehinderung. Auffällige Strickmützen sollen graue Poller für Sehbehinderte besser sichtbar machen. In Hilden hätte die Resonanz stärker sein können.

„Gerade, wenn es Abend wird oder in der Nacht, kann man sie kaum noch erkennen“, sagt Jörg Moses, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins Mettmann, der aus eigener Erfahrung spricht. Deshalb stellen diese grauen Poller eine viel zu unterschätzte Unfallgefahr dar. Das ist auch der Grund, warum der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband im Rahmen des Sehbehindertentages am 6. Juni eine deutschlandweite Aktion gestartet hat, um in möglichst vielen Städten durch gestrickte und gehäkelte Pollermützen auf dieses Problem aufmerksam zu machen.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat im Jahr 1998 einen eigenen Aktionstag – den Sehbehindertentag am 6 Juni – eingeführt. Er dient dazu, auf die Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Menschen aufmerksam zu machen. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es mehr als eine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland.

Die Aktion in Hilden wurde von Gabriele Losse, der Vorsitzenden des Behindertenbeirats, mit organisiert. „Herr Moses hat uns angerufen“, erzählt sie, „und wir haben sofort gesagt, das ist eine unterstützenswerte Aktion. Da machen wir mit.“ Sie sei daraufhin selbst viel bewusster durch die Stadt gelaufen. „Die Haltung bestimmt die Wahrnehmung“, so Losse. „Die grauen Poller sind zwar schick, aber sind sie zielführend?“ Hier werde deutlich, wie stark Kleinigkeiten, die uns normal sehenden Menschen nicht auffallen, ins Gewicht fallen.

Wer sich das Foto genauer ansieht, wird ihn an der Gabelung, gegenüber des Eingangs zur Fußgängerzone finden. Jörg Moses pinnt ein Infoblatt daran, damit jeder nachlesen kann, welchen Sinn diese Pollermütze hat. Und vielleicht hat die einsame Mütze in Hilden so viel Beispielcharakter, dass sich noch viele strickende und häkelnde Hände finden, die weitere Pollermützen für Hilden anfertigen. Denn in einem dürften sich die meisten Leute einig sein – die Pollermützen schützen nicht nur vor Unfällen, sie sind auch lustige Hingucker, die die Innenstädte bunter machen.